Süleymaniye Medreseleri törenle açıldı

Süleymaniye Medreseleri
, İbn Haldun Üniversitesi
bünyesinde yeniden ilim ve araştırma merkezi haline geliyor. İstanbul
Fatih'teki Süleymaniye Medreseleri'nin açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan, Süleymaniye Medreseleri'nin açılışının hayırlı olmasını dileyerek, burada yapılacak olanların Türkiye'deki başka vakıf eserler için örnek oluşturacağını söyledi. Birçok vakıf eserinin, çeşitli kamuya yararlı özelliği olan vakıf ve dernek tarafından kullanıldığını vurgulayan Erdoğan, ancak birçoğunun vakfiyelerine uygun bir şekilde değerlendirilmediğini kaydetti. Erdoğan, "Bugün burada açılışını yaptığımız Süleymaniye Medreseleri'nin, yeniden dünya çapında ilim merkezleri olması, en üst düzeyde İslami ilimlerin, sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sunulması hem üst düzey öğrencilerin yetişmesi hem de uluslararası düzeyde çalışma yapan hocalarımızın burada ders verdiği mekânlar olması hedeflenmiştir" dedi. Programa, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Erdoğan Albayrak, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı. AA
TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Erdoğan Albayrak, beraberindeki heyetle medreseleri gezdi.