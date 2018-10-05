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'da üst düzey / operasyonu

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (/) sözde üst düzey yönetici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 19:35 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 19:53
Aksaray'da üst düzey FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütte sözde üst düzey yönetici olduğu iddiasıyla iki yıldır aranan İsmail B'nin (46) kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, merkeze bağlı Darıhüyük köyündeki evde İsmail B'yi ve ona yardım ettiği öne sürülen eniştesi M.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen İsmail B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktor olan İsmail B'nin, 'daki sağlık sektörünün sözde sorumlusu, ByLock kullanıcısı ve yöneticisi olduğu, kapatılan Bank Asya'da yüklü miktarda parasının bulunduğu ve okullarıya bağlantılı bir şirketin de ortakları arasında yer aldığı sürüldü.

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Aksaray'da üst düzey FETÖ/PDY operasyonu
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