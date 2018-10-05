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'de operasyonu: 13 gözaltı

'de terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 14:58
Mardin'de PKK operasyonu: 13 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında merkez Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat ilçeleri ve köylerinde / terör örgütüne yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunan, PKK/KCK adına iş birlikçi olarak faaliyet yürüten, terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları belirtilen 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve örgüt ideolojisini sembolize eden eşyalar ele geçirildi.

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Mardin'de PKK operasyonu: 13 gözaltı
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