Mardin'de PKK operasyonu: 13 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında merkez Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat ilçeleri ve köylerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunan, PKK/KCK adına iş birlikçi olarak faaliyet yürüten, terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları belirtilen 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve örgüt ideolojisini sembolize eden eşyalar ele geçirildi.

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