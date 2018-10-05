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'in evinin önündeki yla ilgili 'nden açıklama

, İYİ Parti Genel Başkanı 'in konutunun önündeki izinsiz gösteri ve ya katılanlarla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 11:47
Meral Akşener'in evinin önündeki protestoyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama

: "İYİ Parti Genel Başkanı 'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir"

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valilikçe derhal tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkan'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükununa yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir."

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Meral Akşener'in evinin önündeki protestoyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama
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