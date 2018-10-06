Akşener'den Erdoğan'a teşekkür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen Elazığ Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, evinin önündeki protestolarla ilgili soruya ilişkin de, "Hep kadın kimliğim üzerinde tartışıldı konu ama esas konu o değil. Türkiye çok sert siyasi polemiklerin çok partili sisteme geçildiğinden itibaren yaşandığı bir ülkedir. Siyasi tarih okumuş bir akademisyen olarak bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde böyle bir nümayiş, böyle bir çirkinlik yaşanmamıştır. Ta rahmetli İsmet İnönü ile Celal Bayar'ın polemiklerinden yola çıkarak söylüyorum. Tarihinde yok bu. Bunu çok manidar buluyorum." ifadelerini kullandı.

TUTUMLARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Bu arada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin ve İstanbul Emniyet Müdürü'nün tutumları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Ben evimin önüne gönderilen o insanlarla ilgili şikayetçi olmadım. Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. O gönderen iradedir esasında sorgulanması gereken. Türkiye bu tür gerilimlerin bitmesi gereken bir ülke. Zaten yeteri kadar derdimiz var, yeteri kadar gerilim alanlarımız var. Yani bir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde nümayiş yapılması... Onu kamuoyunun dikkatine bırakıyorum."

DOĞRU BİR KARAR

Akşener, "(MHP) Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın görevden alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Doğru bir karar." dedi.