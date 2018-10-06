Bartın Emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor!

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlulara yönelik çalışmaları kapsamında hırsızlık yapan bir şüpheli çok kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin daha önce de hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenildi.

Sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Bartın'da bulunan aile çay bahçesinde meydana gelen iş yerindeki hırsızlık olayı ile ilgili olarak Bartın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yeri ve çevre güvenlik kameraları incelenerek şüpheli şahsın kimlik bilgileri tespit edildi.

YAKALANDI, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli şahsın daha önceden de Bartın'da hırsızlık olaylarına karışan Y.Ç isimli şüpheli olduğu anlaşıldı. Şüpheli ile alakalı yapılan çalışmalar neticesinde Y.C. ekiplerce çok kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Suçunu itiraf eden şüphelinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği öğrenildi.

Bartın Emniyeti'nin suç ve suçlularla mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.