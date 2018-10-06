Başkanımız sağ olsun devletimiz var olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın kredi burs miktarına yönelik zam
açıklaması üniversitelileri sevindirdi. Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın "Buradan öğrencilerimize müjde veriyorum: Kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisans
ta 1000 doktorada 1500 TL'ye yükselttik" sözleri üniversite öğrencileri tarafından sevinçle karşılandı. İşte öğrencilerin SABAH'a anlattıkları: Enes Tekeci (23): (İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü)
Belirlenen yeni tutar, öğrenciler için ideal. Öğrencilere yapılan her yardım çok önemli. Devletimiz var olsun. Mehmet Emin Tok (21): (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü)
Burs ve kredilerin lisans öğrencileri için 500 lira olarak artırılması çok güzel, sevindirici bir gelişme oldu. Kırtasiye masrafları, ev masrafları diğer giderler derken öğrenci için her kuruş çok önemli oluyor. Sağolun Başkanımız. Allah razı olsun. Okan Zenger (25): (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüksek Lisans)
Özellikle herhangi bir geliri olmadan bilimle uğraşmaya çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencileri için oldukça etkili bir destek. Kübra Urhan (23): (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü)
Devlet tarafından verilen bursların 500 TL'ye yükselişi öğrencilere kesinlikle destek sağlayacaktır. Öğrencilerin refahına sağlayacağı katkıyı doların değişimi ile daha iyi göreceğiz. Aleyna Sona (21): (Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler)
Bu konuyu ülke açısından ele alırsak, Türkiye günümüzde ekonomik açıdan sıkıntılı bir evreden geçtiği için verilen miktarın gayet uygun olduğunu düşünmekteyim.