Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başkanımız sağ olsun devletimiz var olsun

Başkanımız sağ olsun devletimiz var olsun

Erdoğan’ın kredi burs miktarına yönelik müjdesini alan öğrenciler: Belirlenen yeni tutar öğrenciler için ideal. Bu artış öğrencilerin refahına katkı sağlayacak

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Başkanımız sağ olsun devletimiz var olsun
Başkan 'ın kredi burs miktarına yönelik açıklaması üniversitelileri sevindirdi. Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın "Buradan öğrencilerimize müjde veriyorum: Kredi burs miktarını lisansta 500, ta 1000 doktorada 1500 TL'ye yükselttik" sözleri üniversite öğrencileri tarafından sevinçle karşılandı. İşte öğrencilerin SABAH'a anlattıkları:

Enes Tekeci (23): (İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü)
Belirlenen yeni tutar, öğrenciler için ideal. Öğrencilere yapılan her yardım çok önemli. Devletimiz var olsun.




Mehmet Emin Tok (21): (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü)
Burs ve kredilerin lisans öğrencileri için 500 lira olarak artırılması çok güzel, sevindirici bir gelişme oldu. Kırtasiye masrafları, ev masrafları diğer giderler derken öğrenci için her kuruş çok önemli oluyor. Sağolun Başkanımız. Allah razı olsun.




Okan Zenger (25): (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüksek Lisans)
Özellikle herhangi bir geliri olmadan bilimle uğraşmaya çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencileri için oldukça etkili bir destek.




Kübra Urhan (23): (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü)
Devlet tarafından verilen bursların 500 TL'ye yükselişi öğrencilere kesinlikle destek sağlayacaktır. Öğrencilerin refahına sağlayacağı katkıyı doların değişimi ile daha iyi göreceğiz.



Aleyna Sona (21): (Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler)
Bu konuyu ülke açısından ele alırsak, Türkiye günümüzde ekonomik açıdan sıkıntılı bir evreden geçtiği için verilen miktarın gayet uygun olduğunu düşünmekteyim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkanımız sağ olsun devletimiz var olsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN