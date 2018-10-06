CHP ve HDP’den 15 vekile fezleke

Ankara
Başsavcılığı'nca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasından CHP
'li 3 vekil ile TSK'nın "Zeytin Dalı Harekatı" sırasında yaptıkları paylaşımlarla "Terör Örgütü Propagandası" suçunu işlediği belirtilen HDP
'li 12 vekil hakkında fezleke hazırlandı. TBMM'ye gönderilecek fezlekelerde söz konusu 15 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen söz konusu vekiller ve haklarında düzenlenen fezleke sayıları şöyle: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
(4), Batman
Milletvekili Feleknas Uca (4), Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk (3), Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran (2), Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Şanlıurfa
Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Diyarbakır
Milletvekili İmam Taşçıer, Siirt
Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya
Milletvekili Kemal Bülbül ve Tunceli Milletvekili
Alican Önlü.