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ve ’den 15 vekile fezleke

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Giriş Tarihi: 6.10.2018
CHP ve HDP’den 15 vekile fezleke
Başsavcılığı'nca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasından 'li 3 vekil ile TSK'nın "Zeytin Dalı Harekatı" sırasında yaptıkları paylaşımlarla "Terör Örgütü Propagandası" suçunu işlediği belirtilen 'li 12 vekil hakkında fezleke hazırlandı. TBMM'ye gönderilecek fezlekelerde söz konusu 15 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen söz konusu vekiller ve haklarında düzenlenen fezleke sayıları şöyle: HDP Eş Genel Başkanı (4), Milletvekili Feleknas Uca (4), Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk (3), Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran (2), Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Milletvekili İmam Taşçıer, Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve Alican Önlü.
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CHP ve HDP’den 15 vekile fezleke
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