Konya’da 50 kilo C4 patlayıcı bulundu

Konya
'nın Cihanbeyli ilçesinde patlayıcı
dolu bir çuval bulundu.
Konya-Ankara karayolu güzergahındaki Cihanbeyli İlçesi Damlakuyu Mahallesi'nde belediyenin yaptırdığı sosyal tesis inşaatının bahçesine kamyonlarla toprak taşıyan işçiler, kamyon boşaltılırken iki çuval buldu. Çuvalların içinde kablo ve fünye olduğunu gören işçiler jandarmaya haber verdi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözetiminde açılan çuvallardan yaklaşık 50 kilogram C4 patlayıcı madde ile çok sayıda fünye, fitil ve kablo bulundu.
Kazı yerinde yapılan incelemelerin ardından soruşturma başlatılırken, patlayıcı madde incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.