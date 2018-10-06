Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Konya’da 50 kilo C4 patlayıcı bulundu

’da 50 kilo C4 bulundu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Konya’da 50 kilo C4 patlayıcı bulundu
'nın Cihanbeyli ilçesinde dolu bir çuval bulundu.
Konya-Ankara karayolu güzergahındaki Cihanbeyli İlçesi Damlakuyu Mahallesi'nde belediyenin yaptırdığı sosyal tesis inşaatının bahçesine kamyonlarla toprak taşıyan işçiler, kamyon boşaltılırken iki çuval buldu. Çuvalların içinde kablo ve fünye olduğunu gören işçiler jandarmaya haber verdi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözetiminde açılan çuvallardan yaklaşık 50 kilogram C4 patlayıcı madde ile çok sayıda fünye, fitil ve kablo bulundu.
Kazı yerinde yapılan incelemelerin ardından soruşturma başlatılırken, patlayıcı madde incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da 50 kilo C4 patlayıcı bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN