Kripto üsteğmenin ByLock oyunu tutmadı

FETÖ
'nün
15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrasında telefonunda "ByLock
" çıktığı için gözaltına alınan inşaat işçisi Ş.K., savcılıkta adına kayıtlı telefonu üniversite öğrencisi olan akrabası Ü.S.'nin kullandığını söyledi. Bu ifade üzerine soruşturma başlatan savcılık, Ü. S.'nin üniversiteyi bitirdikten sonra sözleşmeli subay olarak orduya katıldığını ve üsteğmen rütbesiyle Muğla
İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü olarak görev yaptığını belirledi. Savcının talimatı ile harekete geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından gözaltına alınan üsteğmen Ü.S., ifadesinde üniversite eğitimi esnasında örgütle tanıştığını söyleyerek, inşaat işçisi akrabasının adına kayıtlı telefona "ByLock" yüklediğini de kabul etti ve "Her gece 'polisler beni ne zaman almaya gelecekler' diye bekliyordum" dedi. CEZAEVİNE GÖNDERILDI
Çıkarıldığı adliyede tutuklanan üsteğmen, cezaevine gönderildi. Üsteğmen Ü.S'nin ifadesi doğrultusunda yeni gözaltılar olabileceği bildirildi. 6 BİN 547 DEFA BYLOCK'A GİRMİŞ İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube'de çalışan İbrahim Pala hakkında FETÖ/ PYD
silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iddianame düzenledi. İddianamede ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Pala'nın 6547 defa program üzerinden iletişim kurduğuna yer verildi.