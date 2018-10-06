Son dakika: FETÖ davasından hapis yatan Şahin Alpay'ın karısı Fatma Alpay vefat etti

FETÖ davasından hüküm giyen ve 20 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen eski Zaman yazarı Şahin Alpay'ın eşi Fatma Alpay hayatını kaybetti. Ressam Elvan Alpay'ın da annesi olan Fatma Alpay'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

T24'ün aldığı bilgilere göre, eşi Şahin Alpay'la birlikte Ayvalık'ta yaptığı kısa tatilin ardından memleketi Ayvalık'a dönen Fatma Alpay, hafif ağrılı şikayetleri üzerine dün sabah muayene için İstanbul'a geldi. İstanbul'daki muayene sırasında fenalaşan Alpay'ın tomografi sonrasında ağır bir beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Alpay, bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Şahin Alpay, Zaman gazetesinin eski yazarlarına "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla açılan davada yaklaşık 20 ay tutuklu kalmasının ardından mart ayında tahliye edilmişti.