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Son dakika: davasından hapis yatan 'ın karısı vefat etti

davasından hüküm giyip 20 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Zaman gazetesi yazarı 'ın karısı vefat etti.

Giriş Tarihi: 6.10.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 12:59
Son dakika: FETÖ davasından hapis yatan Şahin Alpay'ın karısı Fatma Alpay vefat etti

davasından hüküm giyen ve 20 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen eski Zaman yazarı Şahin Alpay'ın eşi Fatma Alpay hayatını kaybetti. Ressam Elvan Alpay'ın da annesi olan 'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

T24'ün aldığı bilgilere göre, eşi 'la birlikte Ayvalık'ta yaptığı kısa tatilin ardından memleketi Ayvalık'a dönen Fatma Alpay, hafif ağrılı şikayetleri üzerine dün sabah muayene için İstanbul'a geldi. İstanbul'daki muayene sırasında fenalaşan Alpay'ın tomografi sonrasında ağır bir beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Alpay, bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Şahin Alpay, Zaman gazetesinin eski yazarlarına "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla açılan davada yaklaşık 20 ay tutuklu kalmasının ardından mart ayında tahliye edilmişti.

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Son dakika: FETÖ davasından hapis yatan Şahin Alpay'ın karısı Fatma Alpay vefat etti
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