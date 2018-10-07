Bahçeli'den MHP'de adaylık kriterleri için talimat: Geçemeyen aday olamaz

MHP, yerel seçimde FETÖ ve benzeri unsurların partiye sızmasını önlemek için hem belediye başkanı hem de meclis üyeliğine adaylık müracaatı yapacakları güvenlik soruşturmasından geçirecek.

1- YÜZ KIZARTICI SUÇU OLMAYACAK

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimleri öncesi adaylarını, FETÖ üyesi ve yasa dışı eylemlerde bulunanlarla yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olanların bulunmaması için yoğun incelemeye tabi tutan parti yönetimi, aynı uygulamayı yerel seçimlerde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarına yönelik yapmak için de harekete geçti.