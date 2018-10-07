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Bahçeli'den 'de adaylık kriterleri için talimat: Geçemeyen aday olamaz

Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Başkan Bahçeli'nin talimatıyla adaylara uygulanacak kriterler belirlendi. Belirlenen uygulama tüm adaylar için geçerli olacak ve başarısız olanlara vize verilmeyecek. İşte ayrıntılar;

Giriş Tarihi: 7.10.2018 12:04
Bahçeli'den MHP'de adaylık kriterleri için talimat: Geçemeyen aday olamaz

, de FETÖ ve benzeri unsurların partiye sızmasını önlemek için hem belediye başkanı hem de meclis üyeliğine adaylık müracaatı yapacakları güvenlik soruşturmasından geçirecek.

1- YÜZ KIZARTICI SUÇU OLMAYACAK

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimleri öncesi adaylarını, üyesi ve yasa dışı eylemlerde bulunanlarla yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olanların bulunmaması için yoğun incelemeye tabi tutan parti yönetimi, aynı uygulamayı yerel seçimlerde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarına yönelik yapmak için de harekete geçti.

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Bahçeli'den MHP'de adaylık kriterleri için talimat: Geçemeyen aday olamaz
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