Başsavcılıktan adliyede kağıt krizi açıklaması

İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyesi'nde ekonomik kriz sebebiyle kağıt tasarrufu yapıldığı ve duruşma tutanaklarının avukatlara verilmediği yönündeki haberler yalan çıktı.

"ÖYLE BİR SIKINTI YOK!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yapılan açıklamada adliyede ekonomik kriz sebebiyle duruşma tutanaklarından kağıt tasarrufu yapılması dolayısıyla taraflara verilmediği yönündeki haberlerinin gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Başsavcı Fidan, İstanbul Adliyesi'nde herhangi bir kağıt sıkıntısı olmadığını da kaydetti. Adliyelerde kağıt sıkıntısı olduğu iddiası Odatv internet sitesi tarafından gündeme getirilmi��ti.