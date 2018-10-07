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, 'ı karşılamaya hazır

'ın başkenti Budapeşte'nin simgelerinden (Lanchid) Cumhurbaşkanı 'ın ziyareti nedeniyle Türk bayraklarıyla süslendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 21:05

Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetine icabetle bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak olan 'ın yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan programı dolayısıyla Budapeşte'nin simgelerinden 'nün Türk ve Macar bayraklarıyla süslendiği görüldü.

Budapeşte Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahlarda güvenlik önlemi dolayısıyla araç park edilemeyeceği ve Zincir Köprüsü ile birçok cadde ve meydanın kapatılacağı bildirildi.

ZİYARET PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ader, Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan ile bir araya gelecek.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını yapması, İş Forumu'na katılması ve Galiçya Şehitliği'ni ziyaret etmesi öngörülüyor.

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Macaristan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazır
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