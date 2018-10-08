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merkezli / operasyonu: 26 gözaltı

Terör örgütü /'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 23:04
Ağrı merkezli PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı

merkezli 4 ilde / terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına milis-iş birlikçi olarak faaliyet yürütme, terör örgütü üyeliği, Kobani (Ayn el-Arap) olaylarına katılma ile yardım ve yataklık suçlarından 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekiplerince, , ve ile Ağrı'nın Eleşkirt, Doğubayazıt, Diyadin ve Patnos ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgütü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılık ifadesinin ardından salıverilirken, tutuklama istemiyle mahkemesevk edilenlen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ağrı merkezli PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı
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