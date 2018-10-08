Başkan Erdoğan'ın "kadınlar camiye daha çok gitsin" çağrısını Nihat Hatipoğlu değerlendirdi

Profesör Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

SORU: KADINLARIN CAMİLERE GİRİŞTE SINIRLARI NEDİR?

"Aslında kadınlara sınır koyulmamıştır. Hz.Muhammed'in bu konuyla ilgili bir kısıtlaması yok. Çünkü İslam dini sadece erkeğin dini değil. İslam kadınlara birçok hak tanıyor aslında. Yani bu konuyla ilgili bir kısıtlama yok. Hatta Hz. Muhammed'in kadınlarımıza camilerden alıkoymayın dediği bilinir. Hz.Muhammed döneminde kadınlar bayram, teravih ve hatta cenaze namazlarına bile katılıyorlardı. Gruplar halinde katılımlar oluyordu. Bu konuda yazılmış kaynaklar var."

"Kadınlar camiye daha çok gitsin" çağrısının ardından Nihat Hatipoğlu önemli açıklamalarda bulundu

SORU: CAMİLERİN FONKSİYONU NASIL OLMALIDIR?

"Bizim cami fonksiyonunu tartışmamız gerekiyor. Yani camiler sadece namaz kılma yeri olmak zorunda değil. Camiler, ailevi sıkıntıların dile getirilebildiği veya sorunların çözümüne meselelerin tartışılması gerektiği yerler de olabilir aslında. Mesela fakir bir insan gıdasını camilerden karşılayabilmeli. Yani cami bir yuva olmalıdır aslında. Hz. Muhammed elçilerini camide kabul ediyordu. Aslında cami bir nevi devleti de temsil ediyordu. Yani camilerimizin fonksiyonları artırılmalıdır. Örneğin, sorulmak istenen sorulara cevap vermek adına sürekli olarak yetkin bir hoca bulunmalıdır diye düşünüyorum."

"KADINLARIMIZ CAMİLERE 5 VAKİT NAMAZA GİTMEYE ÇALIŞSINLAR"

"Kadın gerçek manada İslam'ın kendine vermiş olduğu özgürlüğün farkına varsa ve kullansa toplumda var olan saygınlıkları daha da fazla olur. Kadınlarımız camilere 5 vakit namaza gitmeye çalışsınlar. Camiler bu konuda kadınlarımıza imkanlar sunsunlar. Camilerde kadınlarımıza müsait yerler ayırması gerektiğine inanıyorum. Kimse kadınlara kapıları kapatmasın. Belki de bir tek sorun Cuma namazlarında olabilir. Cuma namazları kalabalık oluyor çünkü. Bunun için de kadınlarımıza özel yerler yapılmalıdır. Fakat kadınlarımıza Cuma Namazı farz değil ama bu da kılması gerekmiyor anlamın da gelmemeli. Kadınlarımızın Cuma namazlarına gruplar halinde katılmalarında hiçbir sakınca yoktur."

SORU: DİN GÖREVLİLERİNE NELER DÜŞÜYOR?

Kadınların belki de 5 namaz vakit kılmasına belkide alışkın değilizdir. Kadınlarımız çok kıymetli ve bence onların haklarını gözetmeliyiz. Camilerde onlara daha çok yer verilmelidir. Dediğimi gibi halifeler döneminde bile kadınlara birçok hak tanınıyordu. Hala da tanınıyor. Bu konuyu iyice tartışmamız gerekiyor."

Başkan Erdoğan: "Camilerin kapısının kadınlara açık olması gerekiyor"

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Külliye'de düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Konuşmasında camilerin kapısının kadınlara açık olması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Köln'deki konuşmamda kadınlarımıza camilerin kapısının açık olması gerektiğimi söyledim. Bir hanımefendi bu konudan çok mutlu olduğunu söyledi. Beni ve arkadaşımı Kayseri'de camiye sokmadılar, biz de kapının dışında namazımızı kıldık dedi. Camilere kadınlar giremez diye bir ayet mi var? Ben ne okudum, ne gördüm, ne biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.