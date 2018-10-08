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e bulaşanlar sandıktan çıkarsa, yine atarız

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Teröre bulaşanlar sandıktan çıkarsa, yine kayyum atarız
, Kızılcahamam'da toplu açılış töreninde binlerce lı'ya hitap etti. le mücadele konusuda kritik mesajlar veren Erdoğan özetle şöyle dedi:

İNLERİNE GİRİYORUZ
"Şehitler ağacındaki 6 bin 917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür. Ankara'daki 149 şehidimiz arasında 4 Kızılcahamamlı kardeşimiz de var. Şehitlerimizin kanını asla yerde koymadık, koymayacağız. Katil sürülerinden hesabını sorduk, soruyoruz. Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Hudutlarımızın dışında da teröristlere aman verdirmiyoruz. Teröristler kalleş pusularla bir yere varabileceklerini sanıyorlar. İnlerine giriyoruz ve gireceğiz.
Terör sorununu 'nin gündeminden tamamen çıkartmakta kararlıyız. Son 3 yılda terörle mücadelede gerçekten büyük başarılara imza attık. İçimizdeki kim gafillerin engellemelerine rağmen 4 bin 584 teröristi etkisiz hale getirerek Afrin'i bölücülerin esaretinden kurtardık. Mart leri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar olur ya sandıktan çıkacak olurlarsa anında gereğini yapıp tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz.

KUKLACILARI BİLİYORUZ
Terör saldırılarının da son günlerde yoğunlaşan ekonomik saldırıların da Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemekten başka bir gayesi yoktur. Biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kimin kimle hangi pazarlıklara giriştiğini de gayet iyi biliyorum. Bu kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz.
Buradan bir kez daha ilan ediyorum Türkiye güney sınırı boyunca terör koridorunun oluşmasına rıza göstermeyecektir. Türkiye, ne siyasi ne ekonomik alanda egemenlik haklarını pazarlık konusu yapmayacaktır. Türkiye, , ve gibi katil sürüleriyle mücadelesini sekteye uğratmayacaktır. Ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğimizin çiğnenmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz."

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