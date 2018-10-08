Teröre bulaşanlar sandıktan çıkarsa, yine kayyum atarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kızılcahamam'da toplu açılış töreninde binlerce Ankara
lı'ya hitap etti. Terör
le mücadele konusuda kritik mesajlar veren Erdoğan özetle şöyle dedi: İNLERİNE GİRİYORUZ
"Şehitler ağacındaki 6 bin 917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür. Ankara'daki 149 şehidimiz arasında 4 Kızılcahamamlı kardeşimiz de var. Şehitlerimizin kanını asla yerde koymadık, koymayacağız. Katil sürülerinden hesabını sorduk, soruyoruz. Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Hudutlarımızın dışında da teröristlere aman verdirmiyoruz. Teröristler kalleş pusularla bir yere varabileceklerini sanıyorlar. İnlerine giriyoruz ve gireceğiz.
Terör sorununu Türkiye
'nin gündeminden tamamen çıkartmakta kararlıyız. Son 3 yılda terörle mücadelede gerçekten büyük başarılara imza attık. İçimizdeki kim gafillerin engellemelerine rağmen 4 bin 584 teröristi etkisiz hale getirerek Afrin'i bölücülerin esaretinden kurtardık. Mart seçim
leri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar olur ya sandıktan çıkacak olurlarsa anında gereğini yapıp kayyum
tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. KUKLACILARI BİLİYORUZ
Terör saldırılarının da son günlerde yoğunlaşan ekonomik saldırıların da Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemekten başka bir gayesi yoktur. Biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kimin kimle hangi pazarlıklara giriştiğini de gayet iyi biliyorum. Bu kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz.
Buradan bir kez daha ilan ediyorum Türkiye güney sınırı boyunca terör koridorunun oluşmasına rıza göstermeyecektir. Türkiye, ne siyasi ne ekonomik alanda egemenlik haklarını pazarlık konusu yapmayacaktır. Türkiye, FETÖ
, DEAŞ
ve PKK
gibi katil sürüleriyle mücadelesini sekteye uğratmayacaktır. Ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğimizin çiğnenmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz."