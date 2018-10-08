Yalova'da uyuşturucu ve kumar tacirlerine darbe

Jandarma ekipleri, Altınova ilçesi Sermayecik Köyü'nde oturan H.G (37) ve E.Ö.'nün (43) evlerine baskın yaptı. Narkotik köpeği 'Manken'in de katıldığı aramalarda 167 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve 8 adet fişek ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde ise H.A. (30) ve F.K.'nın (31) bulunduğu araçta arama yapıldı. Araçta 45 gram esrar ve 6 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

EVİNİ KUMARHANEYE ÇEVİRMİŞ

Jandarma, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde T.H.'nin (36) oturduğu eve de baskın düzenledi. Evin salon bölümünde özel olarak kurulmuş ve dizayn edilmiş bilgisayarlar ile teknolojik cihazlar ile yasadışı bahis ve kumar siteleri üzerinden kumar oynatıldığı saptandı. Kumar ve bahis oynatmak amacıyla kurulan 6 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet post cihazı ve 5 adet harici hard diske el konuldu. T.H., gözaltına alındı.

