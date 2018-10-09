20 ilde FETÖ operasyonu

Van
merkezli 14 ilde, FETÖ
'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda 18 muvazzaf asker gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli aranıyor. Karabük
merkezli 6 ilde de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Aydın ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Karabük Üniversitesi
'nden mezun olduğu belirtilen B.I, A.K, F.Ö, H.A ve A.T gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları kaydedildi.