Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 20 ilde FETÖ operasyonu

20 ilde operasyonu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
20 ilde FETÖ operasyonu
merkezli 14 ilde, 'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda 18 muvazzaf asker gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli aranıyor. merkezli 6 ilde de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Aydın ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'nden mezun olduğu belirtilen B.I, A.K, F.Ö, H.A ve A.T gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
20 ilde FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN