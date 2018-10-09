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’da 51 askere operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankesörlü telefonlar üzerinden imamları ile görüştükleri belirlenen 51 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 10:39
Ankara’da 51 askere FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan ' nün Mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen KAra Kuvvetlerinden 5 YARBAY, 12 BİNBAŞI, 31 YÜZBAŞI, 1 ÜSTEĞMEN ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında 09.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerden 20 si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince ANKARA ve 27 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'

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Ankara’da 51 askere FETÖ operasyonu
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