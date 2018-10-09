Can Dündar’ın yalan haberleri peşini bırakmıyor

Firari Can Dündar Almanya'ya kaçtı ama yaptığı yalan haberler peşini bırakmıyor. Dündar hakkında birçok yalan haberden dolayı mahkemece verilen tekzip kararının uygulanmaması sebebiyle para cezası verildiği öğrenildi.



Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Avukatı Abbas Yalçın, 7 kez 'Düzeltme ve cevabın yayınlanmaması' suçu kapsamında 350'şer bin lira olmak üzere toplam 700 bin lira para cezasına çarptırıldı.

ŞİKÂYET EDİLDİLER

Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan yalan haberler sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar yanı sıra bazı mağdurlarca İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne tekzip talebinde bulunuluyor. Tekzip kabul edilip yayınlanmadığında ise savcılık devreye giriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan 7 ayrı yalan haber ile ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Bilal Erdoğan ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerce tekzip başvuruları yapıldı. Mahkeme kararına rağmen tekzipler yayınlanmayınca iki isim hakkında savcılık süreci başladı. Savcılık sorumlular Can Dündar ve Abbas Yalçın hakkında iddianame düzenledi.

DÜZELTME METNİNİ YAYINLAMADILAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen cevap ve düzeltme metninin yayınlanmaması sebebiyle yapılan yargılama çerçevesinde Abbas Yalçın, 'HSYK'dan sürpriz kararname' başlıklı haber için tekzip metninin yayınladığını ancak o gün Ankara'da yaşanan patlamadan dolayı gazetenin çift kapak çıktığını savundu. Tekzip metni yayınlanmayan 'Ustalık dönemi 5 değil 15 restoran' başlıklı haberler hakkında ise adına yapılmış bir tebligat bulunmadığını iddia etti.

HER DAVA İÇİN 50'ŞER BİN LİRA PARA CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 7 ayrı 'Düzeltme ve cevabın yayınlanmaması' suçu kapsamında yapılan yargılama, suçu işlediği sabit görülen Can Dündar ve Abbas Yalçın haber başına 50'şer bin lira para cezasına çarptırıldı. Bu kapsamda her iki isim,700 bin lira para ödemeye mahkûm edildi. Dündar ve Yalçın 5 yıl boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutuldu.