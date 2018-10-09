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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Macaristan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 18.15'te İstanbul'a geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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