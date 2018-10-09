FETÖ’cü Akın Öztürk “İsrail bizi sattı” demiş

Akıncı ?Davası'nda ifade veren emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı, Akın Öztürk
'ün, "İsrail
bizi sattı" dediğini belirtti. FETÖ
'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık ifadeleri alındı. Duruşmada, 15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na vekaleten bakan ve darbe girişiminin en önemli unsurlarından Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin etkisiz hale getirilmesi için çaba sarf eden emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı dinlendi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada Yazgılı, "Biz 16'sının gecesi olsa gerek büyük bir spor salonunda kaldık. Daha sonra emniyet müdürlüğüydü herhalde, kaydımız yapıldı, küçük bir spor salonuna alındık. Üç gruba ayrıld��k salonda, solda bir grup vardı. Ortada üst rütbelilerden, büyük ihtimal hepsi generaldi. Ben, en önde oturuyordum sol başta. Yanımda Akın Öztürk vardı, onun yanında Kemal Mutlum vardı, benim arkamda da Aydemir Taşçı vardı. Oradayken Akın Öztürk orgeneral niye başarılı olamadığı konusunda kendi kendine düşünüyordu. Kendisinin 'İsrail bizi sattı' dediğini duydum" dedi.
Yazgılı, mahkeme başkanının, Akın Öztürk'ün bunu birisine hitaben söyleyip söylemediği sorusuna da "Yok hayır. Mırıldandı. Ne bana ne de Kemal Mutlum'a döndü. Kendi kendisine kritik yapıyor şekilde söyledi" yanıtını verdi.