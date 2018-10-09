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/ soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

/ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 12:49
FETÖ/PDY soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı
Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Başsavcılığınca, / silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içeresindeki yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Muğla'da yürütülen operasyonlarda 1 muvazzaf üsteğmen, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 3'ü muvazzaf 6 astsubay ve üsteğmen ile 1'i sivil şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan firari 4 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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FETÖ/PDY soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı
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