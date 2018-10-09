Kenya’da ortak sağlık projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Macaristan
Cumhurbaşkanı Janos Ader'in eşi Anita Herczegh ile bir araya geldi. Herczegh ile Macar kültürünün sergilendiği defileyi izleyen Emine Erdoğan, daha sonra Semmelweiss Üniversitesi'nde TİKA
'nın desteğiyle Türkiye ile Macaristan eşgüdümünde Kenya
'da yürütülen sağlık faaliyetlerine ilişkin programa katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bu uygulama, Türkiye ile Macaristan'ın sağlık alanındaki tecrübelerinin, Afrika
'ya aktarılması açısından bir ilk olma niteliğini de taşıyor. Sağlık alanındaki çok taraflı işbirliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır" dedi. Toplantının sonunda projeye destek veren doktorlara sertifikaları takdim edildi.