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’da ortak sağlık projesi

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Kenya’da ortak sağlık projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , Cumhurbaşkanı Janos Ader'in eşi Anita Herczegh ile bir araya geldi. Herczegh ile Macar kültürünün sergilendiği defileyi izleyen Emine Erdoğan, daha sonra Semmelweiss Üniversitesi'nde 'nın desteğiyle Türkiye ile Macaristan eşgüdümünde 'da yürütülen sağlık faaliyetlerine ilişkin programa katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bu uygulama, Türkiye ile Macaristan'ın sağlık alanındaki tecrübelerinin, 'ya aktarılması açısından bir ilk olma niteliğini de taşıyor. Sağlık alanındaki çok taraflı işbirliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır" dedi. Toplantının sonunda projeye destek veren doktorlara sertifikaları takdim edildi.
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Kenya’da ortak sağlık projesi
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