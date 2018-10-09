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merkezli 5 ilde operasyonu: 6 gözaltı

merkezli 5 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 14:53
Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Bingöl, Erzurum, Sivas ve Hatay'da belirlenen 11 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, aranan 6 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.

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Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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