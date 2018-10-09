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’ta operasyonu: 2 tutuklama

’ta madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan 13 kişiden 2’si tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 16:34
Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde ve ilçelerinde madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 13 kişinin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada toplam 265,41 gram esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. 13 kişinin yakalandığı çalışmalarda 2 kişi 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. İlimizde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan, uyuşturucu madde ticaretinden haksız kazanç sağlayan şahıslarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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