O teröristi tükürüğü yakalatmış

VAN
'da 18 Nisan 2016'da yılında polis memuru Abdullah Delibaş
'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan PKK'lı terörist Ferhat Sayıner
ile ilgili Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince
gerekçeli karar açıklandı. Kararda, sanığın, olay yerinden alınan tükürük örneğinin eşleşmesi sonucu saldırının faili olduğunun belirlendiği belirtildi. ÖRNEKLER UYUŞTU
Kararda, "Sanık Ferhat Sayıner'den alınan tükürük örneğinden elde edilen genotipin, Van'da meydana gelen ve bir polisin şehit olması ile sonuçlanan çatışma olayında alınan örnekteki genotip ile uyumlu olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, sanığın polis memuru Abdullah Delibaş'ın şehit edildiği olayda bizzat bulunduğu ve bu olayın faillerinden olduğu kanaatine varılmıştır" denildi. SABOTAJ TİMİNDEYDİ
KARARDA, tanıkların da sanığı teşhis ederek, örgütün Van'daki sözde 'sabotaj timi'nde yer aldığı yönünde ifade verdikleri ve Delibaş'ın şehit edilmesi sırasında polislerle çatışan grupta yer aldığını anlattıkları bildirilirken, sanığın parmak izlerinin 18 Mart 2016'da Gürpınar ilçesinde ele geçirilen mühimmatın üzerinden de çıktığı belirtildi.