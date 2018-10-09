PKK'nın el kitabı ortaya çıktı

Güvenlik güçlerinin peş peşe düzenledikleri operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın, militanlarına el kitapçığı dağıttığı ortaya çıktı. Kitapçıkta yer alan bilgi ve ibareler, Batı'da 'özgürlük hareketi' olarak sunulan terörist yapılanmanın gerçek amacını da ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde ele geçirilen kitapçıkta Türk askerine karşı hain saldırıların nasıl gerçekleştirileceği anlatılıyor.

'YOLLARI TUZAKLAYIN'

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye'nin arazi şartları üzerine yazıldığı anlaşılan kitapçıkta açık açık saldırı talimatları veriliyor. Kitapta, teröristlerin nerelerde dolaşacaklarından nerelerde saklanacakarına kadar her türlü ayrıntı yer alıyor. Yolların tuzaklanmasına ağırlık verilmesi talimatının bulunduğu kitapta Türk ordusunun hareket alanını kısıtlamak için demiryolu ve karayollarının mümkün olduğunca farklı yerlerden tahrip edilmesi isteniyor.

'SİVİLLERİ HEDEF ALIN'

Hendek teröründen sonra Türk askerinin terörle mücadele harekatlarına göre güncellendiği anlaşılan kitapçıkta, bölücü örgütün "fedai tim tarzı" olarak tanımladığı "yeni" eylem taktiklerine yer veriliyor. Terörist örgütün sivilleri hedef alması da "sadece asker hedef alınmamalı" denilerek açıkça ifade ediliyor. PKK, özellikle son dönemde bölgede AK Partili isimlere yönelik suikastlarla gündeme gelmişti.

ŞEYTANİ ÖNERİLER

PKK'lı teröristlerce uygulanan farklı taktiklerin, teknik ve teknolojik olarak üstün olduğu belirtilen Türk ordusunca hep boşa çıkartıldığı anlatılan kitapta, görüntüleme sistemlerini şaşırtacak türlü şeytani öneriler sıralanıyor. Termal kamera ve İHA'lara karşı "çamur sürün, elbiselerinizi ıslatın, vücudunuza naylon sarın, çuval giyerek saklanın" ifadeleri bulunan kitapta, Türk askerinden kaçamayan teröristlere verilen "Domuzlar gibi toplu hareket edin" talimatı da dikkat çekiyor.

AKADEMİK ÇALIŞMA GİBİ

Doğrudan Türk ordusuyla mücadeleye ilişkin hazırlanmış "Savaşçının El Kitabı" başlıklı kitap, özellikle Suriye'de ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği eğitim hatırlandığında, adeta bir akademik çalışma görüntüsü veriyor. El kitapçığında kullanılan dil ve imla kurallarındaki titizlik dikkat çekiyor. Yazılan metinde teröristlerin hain eylemleri ve emelleri tek tek anlatılırken, bu metni hazırlayanlar ise merak uyandırıyor.

ÖRGÜTÜN KORKU SAATİ



PKK'lı teröristlerin, Türk ordusundan en çok korktukları saat de deşifre oldu. Kitapçıkta, "sabah vakti uyanık olun, çünkü bu saatler operasyon saatleridir" deniliyor. Türk ordusuyla çatışmaktan kaçınan ve hain pusulara yönelen teröristlere, "Gündüz sakın çatışmaya girmeyin" talimatı verildiği gibi, temas olması durumunda kaçılması isteniyor.

SIKIŞINCA KÖYLERE İNİN

Teröristlere erzak ve mühimmat anlamında temkinli olunması gerektiği ve Türk ordusunca sıkıştırılmaları durumunda köylere inmeleri talimatı da veriliyor. Teröre karşı çıkan bölge halkının Türk askeriyle işbirliği yapmasına karşı tedbirlerin yer aldığı kitapçıkta teröristlerden, köylerde istihbarata karşı koyarak gizlenmeleri isteniyor.