Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Yalan haberleri peşini bırakmıyor

Yalan haberleri peşini bırakmıyor

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Yalan haberleri peşini bırakmıyor
Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni ve Cumhuriyet gazetesi Avukatı Abbas Yalçın, 7 kez 'Düzeltme ve cevabın yayınlanmaması' suçu kapsamında 350'şer bin lira olmak üzere toplam 700 bin lira para cezasına çarptırıldı. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan 7 ayrı yalan haber ile ilgili İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nce ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerce tekzip başvuruları yapıldı. Mahkeme kararına rağmen tekzipler yayımlanmayınca iki isim hakkında savcılık süreci başladı. 7 ayrı 'Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması' suçu kapsamında yapılan yargılama, suçu işlediği sabit görülen Dündar ve Yalçın haber başına 50'şer bin lira para cezasına çarptırıldı. Her iki isim, 700 bin lira ödemeye mahkûm edildi. Dündar ve Yalçın 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalan haberleri peşini bırakmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN