Yalan haberleri peşini bırakmıyor

Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar
ve Cumhuriyet gazetesi Avukatı Abbas Yalçın, 7 kez 'Düzeltme ve cevabın yayınlanmaması' suçu kapsamında 350'şer bin lira olmak üzere toplam 700 bin lira para cezasına çarptırıldı. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan 7 ayrı yalan haber ile ilgili İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nce Bilal Erdoğan
ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun da aralarında bulunduğu bazı müştekilerce tekzip başvuruları yapıldı. Mahkeme kararına rağmen tekzipler yayımlanmayınca iki isim hakkında savcılık süreci başladı. 7 ayrı 'Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması' suçu kapsamında yapılan yargılama, suçu işlediği sabit görülen Dündar ve Yalçın haber başına 50'şer bin lira para cezasına çarptırıldı. Her iki isim, 700 bin lira ödemeye mahkûm edildi. Dündar ve Yalçın 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutuldu.