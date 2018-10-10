Başkan Erdoğan'dan "Yerli para" açıklaması: "Bizi korkutan ışık değil içimizdeki karanlık"

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"AFRİKA İÇİN SEFERBER OLDUK"

"Kıtadaki kardeşlerimiz için büyük önem arz eden en az gelişmiş ülkeler konferansının dördüncüsüne ev sahipliği yaptık. Ve tarihte ilk defa düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi yine ülkemizde gerçekleştirildi. Bu zirveler sonrasında tarımdan sağlığa farklı alanlarla birçok toplantının düzenlenmesini sağladık.

"AFRİKA'DAKİ VARLIĞIMIZI YAYGINLAŞTIRDIK"

DEAŞ, Boko Haram gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin arttığı dönemlerde yine ülkemizde toplantılar icra ettik. Askeri işbirliklerinden, öğrenci burslarına kadar oldukça geniş bir yelpazede işbirliğimizi derinleştirmeye çalıştık. Dünyadaki en büyük temsilciği Afrika'da açtık. Kıtadaki varlığımızı yaygınlaştırdık. 11 ülkede 12 müşavirimiz var iken 26 ülkede 37 müşavirimiz var.

İSRAİL YÖNETİMİNİN ZULMÜNE TÜRKİYE İLE BİRLİKTE SİZ KARŞI DURDUNUZ

İsrail yönetiminin Kudüs'e yönelik şiddeti, zulmü arttıkça buna en büyük tepkiyi Türkiye ile beraber Afrika ülkeleri gösterdi. Bunun için de ayrıca sizlere teşekkür ediyoruz.

AFRİKA BİRLİĞİ, DEMOKRASİ VE GÜVENLİK İÇİN CİDDİ ÇABA SARF ETTİ

Bize her fırsatta demokrasi ve insanlık dersi vermeye kalkanlar, İsrail'in işlediği suçlara sessiz kalırken Afrika buna karşı durarak Filistin davasına sahip çıktılar. Afrika Birliği kıta genelinde demokrasinin istikrarın ve güvenliğin korunması için ciddi çaba sarfediyor. Demokratik yollarla değişimde öncü rol oynadınız. Düzensiz göç meselesinde de bu doğru tavrı sergilediniz.

AFRİKA'NIN ALTINLARI NE OLDU?

Afrika'nın altınları ne oldu? Elmasları ne oldu? Yıllar yılı bunu yaptılar. Hep gelişleri sömürmek için oldu. Biz kazanıyoruz Afrika da kazansın demediler. Enerji santrali konusunda kendilerinin yıllardır kullandığı teknolojiye sahip olmanızı hiç arzu etmediler. Etmezler.

BU KATLİAMI YAPANLAR EN MEDENİ ÜLKELERİ!

Yine bunların talebi, tüm dünyanın 5 ülkenin iki dudağı arasında olan düzeni kabul etmenizdir. Afrika ülkeleri asla hak etmedikleri bir muameleyle karşı karşıya bırakıldı. Afrikalı kardeşlerimiz Ruanda'da 10 binler 100 binler öldürülmedi mi* Bunun hesabını soran var mı? Onlara sorarsanız Ruanda'ya gelenler bu katliamı yapanlar en modern en medeni insanları!

"YERLİ PARA, MİLLİ PARA DİYORUM"

Biz siyasi bağımsızlığımız için verdiğimiz mücadeleyi şimdi ekonomik bağımsızlığımız için sürdürüyoruz. Yerli para, milli parayla gelin ortak iş yapalım diyorum. Sadece ana ticaret ortaklarımızla değil Afrikalı dostlarımız dahil tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticaret geliştirmeye biz varız. Hazırız. Burada mesele alternatiflerin mümkün olduğuna inanmaktır.

BİZİ KORKUTAN IŞIK DEĞİL, İÇİMİZDEKİ KARANLIKTIR

Nelson Mandela'nın dediği gibi "Çoğu zaman bizi korkutan ışık değil içimizdeki karanlıktır" bunu bilelim. Biz Kazan-Kazan anlayışı ile her türlü işbirliğine hazırız.