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merkezli 8 ilde operasyonu: 11 gözaltı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 10:14

merkezli 8 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) operasyonunda, 5'i askeri personel 11 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa ile birlikte Ankara, Batman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Isparta ve İstanbul'da şüphelilerin belirlenen adreslerine baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 üsteğmen, 1 astsubay, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 1 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 uzman çavuş ile 6 sivil olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. 'Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya terör örgütüne üye olmak' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler Bursa'ya getirildi.

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Bursa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
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