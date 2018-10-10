PKK-KCK baskını: 158 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK
/KCK
'ya yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Diyarbakır, İstanbul, Van, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin'de eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ayrıca Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya
'da da baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda, toplam 158 şüpheli gözaltına alındı. PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından Devlet Aslan Batman'da yakalandı. Aslan'ın elinde uzun namlulu silahla ve terörist başı Abdullah Öcalan
resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Batman'da ayrıca gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç
'un da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.