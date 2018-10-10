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- baskını: 158 gözaltı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü /'ya yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Diyarbakır, İstanbul, Van, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin'de eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ayrıca Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya'da da baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda, toplam 158 şüpheli gözaltına alındı. PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından Devlet Aslan Batman'da yakalandı. Aslan'ın elinde uzun namlulu silahla ve terörist başı resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Batman'da ayrıca gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı 'un da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
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PKK-KCK baskını: 158 gözaltı
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