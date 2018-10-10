Subaylık sorularını böyle çalmışlar

FETÖ
'nün, 2011-2013 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş sınav sorularını da çaldığı tespit edildi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda görevliyken teslim olan Esabil Y.'nin, sorgusunda soruları aldığını itiraf etti. Soruşturmada şüpheli sayısı 100'e ulaştı.
FETÖ'yle Marmara Üniversitesi
'nde okuduğu sırada tanıştığını anlatan Esabil Y., örgüt içerisinde "Emrah" kod adını kullandığını kaydetti. Üniversitedeyken 3 ayrı örgüt evinden sorumlu talebe mesullüğü yaptığını belirten Esabil Y., örgütün talimatıyla askerlik mesleğine yöneldiğini belirterek şunları anlattı:
2012 yılının ocak ayında yapılan sınavdan bir gün önce Ankara
Elvankent'teki evime Şahin A. geldi. A-4 kağıda basılı bilgisayar çıktısı halinde 80 soru ve cevabı bana verdi. Bu soruları yaklaşık 1 saat inceledim. Sonra Şahin A., soruları aldığıma, kimseye söylemeyeceğime ve paylaşmayacağıma dair yemin ettirdi. 100 sorudan 80'i bana bir gün önce gösterilen soruların aynısıydı. Yazılı aşamasından geçmiştim ama mülakat aşamasında elendim." 2013'TE SUBAY OLDU
2013 yılında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olduğu sırada kendisiyle Özkan Ç.'nin ilgilendiğini söyleyen Esabil Y., sınav sorularını da aynı mahrem imamın verdiğini anlattı. Esabil Y.'ye örgüt tarafından 2 yıl boyunca sınav sorularının verildiği 2013 yılındaki mülakatı geçtikten sonra subay olduğu tespit edildi.