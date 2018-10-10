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Suudilerin Kaçıkçı'yı yakalama planı ABD istihbaratının dinlemesine takılmış

ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, lı yetkililerin, yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı yakalamak üzere plan yaptıklarının tespit edildiği iddia edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 11:24
Suudilerin Kaçıkçı'yı yakalama planı ABD istihbaratının dinlemesine takılmış

gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kaşıkçı'nın kaybolmasından önce Suudi yetkililerin muhalif gazeteciyi yakalamak üzere kendi aralarında yaptıkları görüşmeler Amerikan istihbaratının dinlemesine takıldı.

ELE GEÇİRMEYİ PLANLAMIŞLAR

Haberde söz konusu görüşmelerde Suudi yetkililerin Kaşıkçı'yı kandırarak 'a getirmeyi ve burada ele geçirmeyi planladıkları belirtildi.

Suudi yetkililerin Kaşıkçı'yı sorgulamak için mi yoksa öldürmek için mi yakalamak istediği ve Amerikalı yetkililerin kendi vatandaşları olan Kaşıkçı'yı konu hakkına bilgilendirip bilgilendirmediği bilinmiyor.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

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Suudilerin Kaçıkçı'yı yakalama planı ABD istihbaratının dinlemesine takılmış
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