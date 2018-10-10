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in ifadesi Kandil'deki sapkın ilişkileri gözler önüne serdi

Güvenlik güçlerine 12 Eylül'de teslim olan bir in ifadesi, terör örgütü içindeki sapkın ilişkileri gözler önüne serdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 12:47
Teröristin ifadesi Kandil'deki sapkın ilişkileri gözler önüne serdi

Güvenlik güçlerine 12 Eylül'de teslim olan T.G. isimli , ifadesinde elebaşı 'ın çarpık ilişki içinde oldukları bir kadın terörist yüzünden kendi korumasıyla kavga ettiğini, korumasının bu kavga sonucunda Ç.E. isimli kadın teröristle Avrupa'ya kaçtığını, kaçmalarının sebebinin örgüt içinde giderek yaygınlaşan infazlardan çekinmeleri olabileceğini, en son Munzur bölgesinde S.G. adlı bir erkek teröristin benzer nedenle infaz edildiğini anlattı. Etkin durumda olan Z.S. isimli diğer bir kadın teröristin ise kendinden düşük pozisyondaki bir erkek teröristle ilişkisi yüzünden daha düşük bir mevkiye getirildiğini ifade eden T.G. isimli terörist, üst seviyelerde elebaşlarının dertleri uçkurları iken diğer teröristlerin izbe mağaralarda köle gibi çalışmaya veya çatışmalarda ölüme gönderildiğini aktardı.

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