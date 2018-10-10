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Üs bölgesine hain saldırı: Biri asker 2 şehit

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Hakkari'nin Çukurca İlçesi, üs bölgesine, sınırın diğer tarafından güdümlü tanksavar füzesi ile saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör (26) ve Osmaniyeli iş makinesi operatörü Ali Çam (22) şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü öğrenildi. Emre Güngör'ün, 'nin Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan ailesi, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Güngör'ün bir ağabeyinin de 'te uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Diğer taraftan Irak kuzeyine yapılan hava harekatında da 3 terörist öldürüldü.
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Üs bölgesine hain saldırı: Biri asker 2 şehit
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