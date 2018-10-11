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'nın hesabını veremeyenlerin ucuz sosyal medya provokasyonu

'yı kendi konsolosluk binalarında ortadan kaldıran Suud'lar, tüm dünyanın tepkisini çeken operasyonlarının hesabını veremeden medya ve sosyal mecralar aracılığıyla Türkiye aleyhinde algı operasyonu yapma çabasına girişti.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 16:23
Cemal Kaşıkçı'nın hesabını veremeyenlerin ucuz sosyal medya provokasyonu

adına ingilizce yayın yapan Saudi Gazette adlı medya organı bugün yaptığı paylaşımla sosyal medyada alay konusu oldu.

TÜM DÜNYA ONLARDAN AÇIKLAMA BEKLERKEN...

'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda ortadan kaldırılması olayında onlarca açık veren ve buna ilişkin detayların ortaya çıkmasıyla tüm dünyanın kendilerinden açıklama beklediği Suud'lar konuyu örtbas ederek algı operasyonu yapmaya başladı.

"TÜRKİYE GÜVENLİ DEĞİL HABERİ VE PAYLAŞIMI!"

Bu bağlamda sosyal medyada Türkiye aleyhinde algı operasyonuna başlayan Suudlar Saudi Gazette adlı yayın organından 2 paragraflık bir metin yayına verdiler. Metnin başlığı "Turkey is not safe" yani "Türkiye güvenli değil" şeklinde atıldı.

Haberde teröristlerce 2015 yılında gerçekleştirilen Ankara saldırısının fotoğrafı kullanıldı.

"EVET! ÖZELLİKLE SUUD KONSOLOSLUĞU"

Cemal Kaşıkçı'nın iddialara göre DEAŞ yöntemleriyle yok edilmesine ve günlerdir haber alınmamasına ilişkin hiçbir açıklama yapmayan Suud'ların medya aracılığı ile böyle bir operasyona kalkışması sosyal medyada da ters tepti. Kullanıcılar "Türkiye güvenli değil" başlığı atan Suud gazetesinin haberine "Özellikle de İstanbu'daki Arap konsolosluğu" şeklinde cevaplar verdi.

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Cemal Kaşıkçı'nın hesabını veremeyenlerin ucuz sosyal medya provokasyonu
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