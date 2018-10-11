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Jandarmanın 'daki darbe faaliyetleri davasında ara karar

'nün darbe girişimine ilişkin İl Jandarma Komutanı 'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personelinin ve 92 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 19:52
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetleri davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgüt��'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin eski İl JandarmaKomutanı 'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu, 92 sanığın yargılandığı davada tutuklu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 29. 'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki kararlarının kaldırılmasını istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın avukatı Ali Büyüközdemir tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Duruşma 19 Kasım'a ertelendi

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların bu hallerinin, haklarında adli kontrol kararı bulunan sanıklar hakkındaki hükümlerin devamı talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti tutuklu 9 sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

Tutuklu 44 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, 16 sivil sanığın dosyasının ayrılmasını karara bağladı.

Tutuksuz 9 sanık hakkında haftanın belirli günü imza atma şeklinde adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 'a erteledi.

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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetleri davasında ara karar
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