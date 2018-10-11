Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetleri davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgüt��'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl JandarmaKomutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu, 92 sanığın yargılandığı davada tutuklu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ali Büyüközdemir tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Duruşma 19 Kasım'a ertelendi

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların bu hallerinin, haklarında adli kontrol kararı bulunan sanıklar hakkındaki hükümlerin devamı talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti tutuklu 9 sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

Tutuklu 44 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, 16 sivil sanığın dosyasının ayrılmasını karara bağladı.

Tutuksuz 9 sanık hakkında haftanın belirli günü imza atma şeklinde adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.