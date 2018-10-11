Malatya’da kaçak sigara ve içki operasyonu

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığa yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 ayrı adrese operasyon düzenlediği belirtildi.

Bu operasyonlarda tütünle doldurulmuş 15 bin 980 makaronun yanı sıra 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 122 elektronik sigara ve başlığı, 1 kilo 600 gram nargile tütünü ile 15 şişe el yapımı boğma rakının ele geçirildiği açıklandı. Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.