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’da kaçak sigara ve içki operasyonu

'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ile tütün ve sahte içki ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:18
Malatya’da kaçak sigara ve içki operasyonu

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığa yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 ayrı adrese operasyon düzenlediği belirtildi.

Bu operasyonlarda tütünle doldurulmuş 15 bin 980 makaronun yanı sıra 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 122 elektronik sigara ve başlığı, 1 kilo 600 gram nargile tütünü ile 15 şişe el yapımı boğma rakının ele geçirildiği açıklandı. Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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Malatya’da kaçak sigara ve içki operasyonu
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