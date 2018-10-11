Diriliş Ertuğrul’a bomba transferler! Diriliş Ertuğrul ilk sezon yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul, 5. yeni sezonu ile izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bu sezon diziye dahil olan oyuncu ve karakterler de netlik kazanıyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi şu sıralar en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Yapımcı ekibin sosyal medya hesabından dizinin başlangıç tarihine dair resmi açıklama bekleniyor. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Yeni sezon ile ilgili son dakika gelişmeleri buradan öğrenebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. Sezonu ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Çekimler tüm hızıyla devam ederken yeni sezonun ne zaman başlayacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ OYUNCU KADROSU

Bu sezon diziye katılan oyuncuları bu başlık altından hemen öğrenebilirsiniz.