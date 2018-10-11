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merkezli operasyonu: 10 gözaltı

merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 08:58 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 09:01
Tunceli merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, " Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden İl Emniyet Müdürlüğümüzce / terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY terör örgütünün mensupları arasında iletişimi sağlamak üzere kullanma talimatı verdiği operasyonel hatları kullandıkları tespit edilen örgüt mensuplarını yakalamak üzere Tunceli merkezli 10 ilde (İstanbul, Erzurum, Bursa, Adana, Elazığ, Mersin, Diyarbakır, Kastamonu, Uşak) gerçekleştirilen operasyonda 9 şahıs ve daha önceden FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 10 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.

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Tunceli merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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