Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mahmut Ö. ve İsmail G. ile tutuksuz sanıklar H.G, H.K, İ.B, H.Ç, İ.Ç, M.B, T.Ö. ve avukatları katıldı.

Sanık Mahmut Ö. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Benim Suriye'de yeğenlerim var. Bütün çabam onları bulmaktır. Örgütsel bir konumum yok. Kimseye yönelik silahlı saldırıyı organize etmedim. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da herhangi silahlı bir eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.