Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

'daki terör örgütü davası

'da terör örgütü soruşturması kapsamında ikisi tutuklu 9 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın duruşması görüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 11:45
Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

11. görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mahmut Ö. ve İsmail G. ile tutuksuz sanıklar H.G, H.K, İ.B, H.Ç, İ.Ç, M.B, T.Ö. ve avukatları katıldı.

Sanık Mahmut Ö. savunmasında, terör örgütü 'la bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Benim Suriye'de yeğenlerim var. Bütün çabam onları bulmaktır. Örgütsel bir konumum yok. Kimseye yönelik silahlı saldırıyı organize etmedim. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da herhangi silahlı bir eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN