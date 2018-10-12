Büyükelçilik saldırganının Karlov suikastı bağlantısı

ANKARA
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ABD Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan tarafından hazırlanan iddianamede saldırının organizatörü pozisyonundaki FETÖ'cü işadamı Ersin Bayram ile saldırganlar Ahmet Çelikten, Osman Gündaş ve Talip Bora Kılıç hakkında dava açtı. İddianamede saldırgan Osman Gündaş'ın patronu olan aynı FETÖ'cü işadamı Ersin Bayram'ın örgüt içindeki konumuna ilişkin tutanağa yer verildi. Tutanakta Bayram'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Radar Mevzi Komutanlığı astsubay yapılanmasının sivil kanadında mahrem imam olduğu belirtildi. Bayram'ın 525 ByLock kullanıcısıyla irtibatlı olduğu tespit edildi. Bayram'ın, 4 Mayıs 2015'te FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş
tarafından öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov soruşturması kapsamında tutuklanan mahrem imamlardan Ahmet Kılıçarslan ile 66 ve 44 saniyelik iki görüşme yaptığı belirlendi. MASAK raporuna ise Bayram'ın FETÖ Çatı Davası'nda yargılanan örgütün üst düzey yöneticilerinden Alaeddin Kaya'nın firari olan oğlu Zübeyir Kaya ile para tranfseri olduğu belirtildi.