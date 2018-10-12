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’dan ‘Yaşayan Köy’e ziyaret

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
Emine Erdoğan’dan ‘Yaşayan Köy’e ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , dün 'nın Beypazarı ilçesinde Sema ve Harun Demir çiftinin çabalarıyla kurulan, köy yaşantısının anlatıldığı ve "yaşayan köy müzesi" niteliğindeki Anadolu Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Gezi öncesinde müzenin kurucularından Sema Demir, Emine Erdoğan ve beraberindekilere sunum yaparak müze hakkında bilgi verdi. Açık hava müzesinde köy yaşantısının anlatıldığı, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve bölgelerine ait yöresel evleri gezen Emine Erdoğan, daha sonra müzede yapılan Beypazarı yöresine özgü yemekleri tattı. Erdoğan, müzede sergilenen Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencilerinin tasarladığı yöresel kıyafetleri de inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Emine Erdoğan’dan ‘Yaşayan Köy’e ziyaret
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