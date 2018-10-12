KPSS hırsızlığında 62 FETÖ’cüye ceza

FETÖ
'YE yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırılmasına ilişkin 86 sanıktan 62'si 2 yıl 11 ay ile 27 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Dünkü karar duruşmasında sanıklardan Abidin Gürsoy "Silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 18 yıl, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 9 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 27 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar da aynı suçlardan toplamda 4 yıl 1 ay 29 gün ile 10 yıl 5 ay arasında çeşitli cezalar aldı. ANKARA