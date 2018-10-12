TSK: Son 1 haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 Ekim- 12 Ekim günlerinde yapılan terörle mücadele faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. 'Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir' vurgusuyla duyurulan açıklamada, şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Van ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; Yurt içinde 11 ve yurt dışında 27 olmak üzere toplam 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 10 adet RPG-7 R/A mühimmatı, bir adet piyade tüfeği, bir adet makinalı tabanca, 745 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 255 kilogram amonyum nitrat, 73 kilogram C-4 patlayıcı madde, 17 adet el bombası, bir adet gaz maskesi, iki adet telsiz, 27 adet fünye ele geçirilmiş, 10 adet EYP imha edilmiştir."

Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirten açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 169 kilogram toz esrar, 42,9 kilogram uyuşturucu, 10.200 paket kaçak sigara, 76 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir" denildi.



FIRAT KALKANI HAREKATI



Operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ve PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı sonucu örgütün serbest hareket etmesinin ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı vurgulanan açıklamada Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."



İDLİB BÖLGESİ



Açıklamada, İdlib bölgesinde sürdürülen faaliyetlere ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:



"İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı gereği; sahanın coğrafi yapısı ile yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları boyunca 15-20 km. derinliğinde silahtan arındırılmış bölge oluşturulmuştur. Bu kapsamda, İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölgeden çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır."



ZEYTİN DALI HAREKATI



Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğü belirtilen TSK açıklaması, şöyle sürdürüldü:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost/kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak üzere, 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' başarıyla devam etmektedir. 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Yerel Kolluk Kuvvetleri de göreve başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 585 olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 280 adet Mayın ve 1.602 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis'te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır."



MÜNBİÇ BÖLGESİ



Açıklamada Münbiç bölgesindeki faaliyetlerle ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

"Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır. 12 Ekim 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 59 bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiş olup söz konusu devriye faaliyetlerinin planlama ve icrasına devam edilmektedir. Buna ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından icra edilecek Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler 09 Ekim 2018 tarihinde başlamıştır. Söz konusu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetlerinin icrasına başlanacaktır. Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir."

BUGÜN NELER OLDU