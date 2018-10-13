Kendi mezarlarını kazıyorlar

Isparta
'da toplu açılış törenine katılan Başkan Tayyip Erdoğan, "Teröristler şimdi de Menbiç'te kanallar açıyor. 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın' diyorlar. Oraya da girilecek" mesajını verdi. Erdoğan binelerce Ispartalı'ya seslendi: BAŞKOMUTAN OLARAK ONUR DUYDUM
4 bin komandomuz vatan görevi için yola çıkacaklar. Bugün mezun olan aslanların özgüvenini, disiplinini, cesaretini görünce Cumhurbaşkanı, TSK
'nın başkomutanı olarak gurur duydum.
Güvenlik güçlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar bu millete ihanet edenleri orada da bırakmayacağız. Bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor.
Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerin ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer yoktur. Devlete ödenen vergilerin çukurlara gömülmesine, dağlara saçılmasına müsaade etmeyeceğiz.
Eli kanlı örgütleri üstümüze saldılar. Bozguna uğrattık. FETÖ
eliyle ülkemize kast ettiler, bunu dapüskürttük. Isparta'da 100 kilo altın, 5 milyon para bulundu. Bunlar Isparta'ya da böyle girmişler. Altın ve parayı buldu güvenlik güçlerimiz ve el koydu.
Elbette her dönemin vatanperverleri olduğu gibi böyle fırsatçıları da var. Bay Kemal gibi bugünleri fırsata çevirmek isteyen simsarlar olabiliyor. Mart 2019'da sandığa gideceğiz. 5 yıl bizi yönetecek yerel idarecilerimizi seçeceğiz. Çok çalışacağız. Isparta'yı çok başka bir yere taşıyacak kadroyu Mart 2019'da kuralım." İPLİKLERİNİ PAZARA ÇIKARACAĞIZ
"ANA muhalefetin başındaki zat konuşuyor. Neymiş ameliyatlar durmuş. Yalan olur da böylesi olur mu? Bunların tarihi kimi zaman Mussolini'nin faşist rejimine selam göndermelerle, kimi zaman da ABD bayrağıyla poz vermelerle doludur. Onlar kendi tarihiyle yüzleşene kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz."