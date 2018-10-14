Son dakika: Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı: Konsolosluğa ilk gidişimizde...

Evlilik işlemleri için 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kendisini konsolosluk kapısında bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz, SABAH'a yaşadıklarını anlattı:

"O BELGEYİ ALMAK ZORUNDAYDI"

28 Eylül'de Fatih Evlendirme Dairesi'nde Cemal Bey ile buluştuk. Oradaki memur Cemal'e yabancıların Türkler'le evlenebilmesi için gerekli olan evrak listesini verdi. Konsolosluktan hali hazırda evli olmadığını ispatlayan bu belgeyi almak zorunda olduğumuz söylendi.