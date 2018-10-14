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Son dakika: Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı: Konsolosluğa ilk gidişimizde...

Son dakika gelişmesi; Evlilik işlemleri için gittiği 'ın Başkonsolosluğu'nda kaybolan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: "O konsolosluğa ikinci gidişimizdi. Cemal, o sabah konsolosluğu arayıp evraklarını sordu.13.00'e randevu verdiler. Takside gelecek planları yapıyorduk. İçeri girmeden önce 'Görüşürüz canım, beni burada bekle' dedi. Konsolosluğa ilk gittiğimizde..."

DAMLA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 10:30
Son dakika: Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı: Konsolosluğa ilk gidişimizde...

Evlilik işlemleri için 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kendisini konsolosluk kapısında bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz, SABAH'a yaşadıklarını anlattı:

"O BELGEYİ ALMAK ZORUNDAYDI"

28 Eylül'de Fatih Evlendirme Dairesi'nde Cemal Bey ile buluştuk. Oradaki memur Cemal'e yabancıların Türkler'le evlenebilmesi için gerekli olan evrak listesini verdi. Konsolosluktan hali hazırda evli olmadığını ispatlayan bu belgeyi almak zorunda olduğumuz söylendi.

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Son dakika: Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı: Konsolosluğa ilk gidişimizde...
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