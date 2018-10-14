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medyası, Kaşıkçı olayını ’ın haberleriyle duyurdu

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Giriş Tarihi: 14.10.2018
Dünya medyası, Kaşıkçı olayını SABAH’ın haberleriyle duyurdu
Suudı gazeteci 'nın 2 Ekim'de 'daki Başkonsolosluğu'nda ortadan kaybolması basınında birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen medya organları Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmeleri 'tan takip ediyor. SABAH'ta dün yayımlanan "İnfazını kaydetti" haberi CNN International kanalı tarafından 'Flaş haber' olarak duyuruldu. CNN'deki haberde "SABAH gazetesi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü anların ses kayıtlarının bulunduğu bilgisine ulaştı" denildi. merkezli televizyon kanalı da saat başı yaptığı haberlerinde SABAH'ın sır perdesini aralayan delillere ulaştığını izleyicilerine aktardı. Hafta içerisinde de 'tan Guardian'a, BBC'den CNN'e kadar birçok yayın kuruluşu SABAH'ın özel haberlerini sayfalarına taşıyarak detayları okuyucularına aktarmıştı.

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Dünya medyası, Kaşıkçı olayını SABAH’ın haberleriyle duyurdu
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