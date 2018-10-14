Dünya medyası, Kaşıkçı olayını SABAH’ın haberleriyle duyurdu

Suudı
gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın 2 Ekim'de İstanbul
'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu'nda ortadan kaybolması dünya
basınında birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen medya organları Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmeleri SABAH
'tan takip ediyor. SABAH'ta dün yayımlanan "İnfazını kaydetti" haberi CNN International kanalı tarafından 'Flaş haber' olarak duyuruldu. CNN'deki haberde "SABAH gazetesi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü anların ses kayıtlarının bulunduğu bilgisine ulaştı" denildi. Katar
merkezli Al Jazeera
televizyon kanalı da saat başı yaptığı haberlerinde SABAH'ın sır perdesini aralayan delillere ulaştığını izleyicilerine aktardı. Hafta içerisinde de New York Times
'tan Guardian'a, BBC'den CNN'e kadar birçok yayın kuruluşu SABAH'ın özel haberlerini sayfalarına taşıyarak detayları okuyucularına aktarmıştı.